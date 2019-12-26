Вирішили «зав’язати» з бізнесом? Не забутьте про звіт і сплату єдиного внеску

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449, платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) є фізичні особи — підприємці, в тому числі ФОП — платники єдиного внеску. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435, фізичні особи — підприємці, в тому числі платники єдиного податку, формують та подають до податкових органів звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік до десятого лютого року, що настає за звітним періодом.

При державній реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у пункті 2 розділу ІІІ згаданого порядку, такі особи зобов’язані подати самі за себе звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (пункт 10 розділу ІІІ порядку).

Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до органу доходів і зборів страхувальники, зазначені в пункті 2 розділу ІІІ порядку, — протягом тридцяти календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Відповідно до підпункту 1 пункту 13 розділу ІV теж уже згаданої інструкції для платників, зазначених у підпункті 3 пункту 1 її розділу II, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення.

Єдиний внесок сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області