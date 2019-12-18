Як «Динамо» непереконливе, так і «Шахтар»

Так уже сталося, що перед більш ніж двомісячною перервою в чемпіонаті України серед команд прем’єр-ліги кожен матч вісімнадцятого туру мав надзвичайно важливе значення для його учасників. Хіба незаперечні лідери турніру з донецького «Шахтаря» виходили на гру, не побоюючись утратити завойовані позиції.

Утім фіаско, якого гірники зазнали посеред минулого тижня у вирішальній домашній зустрічі групового турніру Ліги чемпіонів з італійською «Аталантою» (0:3), без сумніву, змусило їх вийти максимально зосередженими на гостьовий двобій у Запоріжжі з луганською «Зорею». Натомість господарі, які перед тим на виїзді здолали київське «Динамо», змістивши тих з другого місця, звісно, аж ніяк не були проти того, аби домогтися позитивного результату і в другому підряд поєдинку з грандом вітчизняного футболу. Хоча динамівців навряд чи доцільно нині так величати. Особливо після «героїчно» завойованої нічиєї в матчі зі швейцарським «Лугано», яка взагалі позбавила киян єврокубкової весни.

Як би там не було, а підопічних Віктора Скрипника варто похвалити і за протистояння з гірниками. Навіть попри поразку з рахунком 1:2. До перерви перевершили гостей у володінні м’ячем, після відпочинку не знітилися, пропустивши від Жуніора Мораеса. Вже через сім хвилин відновили рівновагу завдяки Богданові Леднєву. Все вирішив доволі сумнівний одинадцятиметровий, реалізований Марлосом на 84-й хвилині. Доволі сумнівний хоча би тому, що в багатьох склалося враження: не голкіпер «Зорі» Заурі Махарадзе збив Тете, а нога бразильця сама знайшла руку воротаря.

Такою ж непереконливою вийшла і гостьова перемога київських динамівців у Чернігові під час зустрічі з іншим претендентом на медалі, місцевою «Десною». Єдиний у матчі гол Віктор Циганков забив на 25-й хвилині завдяки вдалому збігові обставин. Тож реалізуй господарі хоча один зі створених численних моментів, ніхто би не сказав, що нічия незакономірна. Особливо ще й з огляду на те, що під завісу поєдинку Бенямін Вербич не реалізував одинадцятиметровий.

Завершальний же матч туру між «Дніпром-1» і «Олександрією» (1:2) взагалі завершився скандалом. Усі три голи були забиті з одинадцятиметрових, причому два у ворота господарів, на думку фахівців, суддя висмоктав із «пальця». Та ще й несправедливо вилучив двох гравців «Дніпра-1».

Інші результати: «Львів» — «Колос» — 3:2, «Олімпік» — «Маріуполь» — 1:2, «Ворскла» — «Карпати» — 2:1.

Базовим днем проведення матчів дев’ятнадцятого туру є субота, 22 лютого 2020 року.

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