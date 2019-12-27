Як оскаржити борги з єдиного внеску

Згідно з п’ятим абзацом четвертої частини статті 25 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями при незгоді платника податків із розрахунком суми недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу він узгоджує її з контролюючим органом шляхом оскарження вимоги про сплату ЄВ в адміністративному або судовому порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скарга на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄВ та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу подається до контролюючого органу вищого рівня в письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником вимоги про сплату ЄВ, з повідомленням про це до контролюючого органу, який прийняв вимогу про сплату ЄВ (шостий абзац четвертої частини статті 25 згаданого Закону).

Відповідно ж до Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», які набрали чинності з першого січня 2017 року, внесено зміни до Податкового кодексу України, якими функцію адміністрування податків, зборів, платежів, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів.

Оскільки вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄВ та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу формуються та приймаються головними управліннями ДПС в областях та місті Києві, скарги подаються безпосередньо до Державної податкової служби України як до контролюючого органу вищого рівня.

Процедуру подання та розгляду контролюючими органами скарг визначено Порядком розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2015 року за номером 1124.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області