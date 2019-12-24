Закони підкажуть, які вина є столовими

Правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов’язані з вирощуванням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначенням регламентації і контролю в цих галузях виробництва, правами та обов’язками виробників, повноваженнями органів виконавчої влади і спрямованими на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні, регулює Закон України від 16 червня 2005 року за номером 2662-IV «Про виноград та виноградне вино» із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 28 статті 1 згаданого Закону вино столове — це вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукру, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке.

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначає Закон України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями .

Відповідно ж до першого абзацу частини другої статті 11 останнього з цих Законів маркування виноробної продукції, яка реалізується в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, ним установлених.

З урахуванням сказаного, маркування виноробної продукції, обов’язково має містити інформацію, передбачену статтею 11 Закону за номером 481. Зокрема, має бути наявна назва виноробної продукції. Тобто визначити приналежність виноробної продукції до столових вин можна за інформацією на етикетці.

Окрім того, вина столові, які реалізуються на території України, повинні бути марковані марками акцизного податку.

Розлив виноробної продукції здійснюється виключно в тару, передбачену законодавством.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області