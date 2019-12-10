Застосування РРО при продажі товарів у мережі Інтернет

Правовідносини в цій сфері застосування РРО регулюються Податковим кодексом України, Законом України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданим Законом визначено правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їхні господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі.

Встановлення норм щодо незастосування РРО в інших законах, окрім Податкового кодексу України, не допускається.

Згідно з пунктом 2 статті 3 Закону суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі, зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Форму і зміст розрахункового документа визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13.

Разом із тим пунктом 12 статті 9 Закону визначено, що РРО та розрахункові книжки не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Більш детально про застосування РРО в мережі Інтернет ідеться на порталі ДПС у рубриці Повідомлення та нагадування за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/399951.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області