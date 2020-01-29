Акцизний податок на тютюн

Інформація від головного управління ДПС у Тернопільській області. ДПС України оприлюднила лист щодо визначення бази оподаткування акцизним податком тютюну, тютюнових виробів та промислових замінників тютюну з одиницею виміру нетто.

Відповідно до підпункту 14.1.145 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України підакцизні товари (продукція) — це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Підпунктом же 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 одиницею виміру бази оподаткування акцизним податком встановлено вагу нетто в кілограмах, зокрема:

— тютюну та замінників тютюну, інших, промислового виробництва; тютюну «гомогенізованого» або «відновленого»; тютюнових екстрактів та есенцій (код згідно з УКТ ЗЕД 2403);

— сигар, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарил (тонкі сигари), з вмістом тютюну (код згідно з УКТ ЗЕД 2402100000).

Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. Якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукція) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції).

Щодо визначення бази оподаткування деяких видів тютюну та замінників тютюну, інших, промислового виробництва; тютюну «гомогенізованого» або відновленого»; тютюнових екстрактів та есенцій (код згідно з УКТ ЗЕД 2403) та визначення бази оподаткування сигарил (тонких сигар) із вмістом тютюну (код згідно з УКТ ЗЕД 2402100000) більш детально йдеться у листі ДПС України від 16 січня 2020 року за номером 704/7/99-00-17-03-01-07.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області