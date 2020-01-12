Безкоштовний сервіс від податкової

Головне управління ДПС у Тернопільській області запрошує записатися на бета-тестування програмного РРО «пРРОсто» за посиланням https://prrosto.kmu.gov.ua. Сервіс ДПС діє з першого січня цього року.



Після тестування та можливого доопрацювання за пропозиціями і зауваженнями буде забезпечене подальше використання програмного рішення для програмних РРО для здійснення господарської діяльності.

Програмне РРО «пРРОсто» взаємодіє через Інтернет із сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних та інші.

Програмне рішення доступне для тестування на смартфонах і планшетах під операційними системами Android та iOS.

Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.

Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до державного реєстру моделей — достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.

Давайте пРРОсто пРРОтестуйте та надсилайте свої пропозиції і зауваження, допоможіть ДПС зробити сервіс ще зручнішим та легшим у застосовуванні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області