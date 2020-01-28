Будьте уважними при заповненні реквізитів

Відповідно до пункту 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року за номером 569, рахунок у системі електронного адміністрування податку — рахунок, відкритий платнику податку в Державній казначейській службі, на який таким платником перераховуються кошти в сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Причому при заповненні реквізитів отримувача в платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ:

— у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

— у полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

— у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

— у полі «№ рахунка» необхідно заповнювати номер електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ за стандартом IBAN.

Поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 9 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером 22.

Згідно з пунктом 3.7 згаданої постанови реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

При перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у полі «Призначення платежу» друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області