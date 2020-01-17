Для усунення маніпуляцій і перешкод у діяльності підприємців

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що норму про порядок використання поточних рахунків фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, скасовано. Таке рішення прийнято Національним банком України для усунення маніпуляцій і можливих перешкод для діяльності підприємців.

Рішення про скасування норми містить постанова Правління Національного банку України за номером 7 від 15 січня 2020 року «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів». Воно набрало чинності з 17 січня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області