Добові на відрядження з нового року

Законом України від 14 листопада 2019 року за номером 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік» установлено нові розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2020 рік, які впливають на низку показників з оплати праці та порядок оподаткування доходів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до його статті 8 мінімальну заробітну плату встановлено на весь рік в єдиному розмірі. А саме: у місячному — 4723 гривні, в погодинному — 28,31 гривні. А прожитковий мінімум для працездатної особи, відповідно до статті 7, з першого січня складає 2102 гривні.

Тим суб’єктам господарювання, які посилатимуть працівників у відрядження, варто врахувати зміни, оскільки розмір мінімальної заробітної плати впливає розмір добових. Із першого січня 2020 року неоподатковуваний розмір добових у межах України становить 472,30 гривні на день.

Для відряджень за кордон добові витрати в розрахунку за кожен їхній календарний день залишилися на торішньому рівні і становлять не більш як 80 євро.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області