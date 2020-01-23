І до Монастириського району дісталися псевдоподатківці

Цими днями на телефони підприємців Монастириського району надходили дзвінки від невідомих осіб, які шахрайським шляхом намагаються виманити гроші. Зокрема, зловмисники телефонують до бізнесменів з номерів (068)606-94-47 чи (098)603-77-71 і просять зателефонувати «керівнику» податкової на номер (098)548-73-88.

На останньому додзвонювачів вже чекає «начальник», який просить надати грошову допомогу для залагодження перевірки зі столиці в зв’язку із переатестацією працівників.

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області вкотре наголошують, що жодних вказівок збирати гроші від свого імені ніяким довіреним особам не надавали і давати не можуть. Ніхто з посадових осіб із подібними питаннями не звертався і звертатися не може. Тож підприємцям і громадянам варто бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям, а ретельно перевіряти інформацію.

З метою запобігання використання шахраями злочинних схем, попередження фінансових втрат для підприємництва та недопущення можливих проявів дискредитації органів ДПС України суб’єктам господарювання варто негайно повідомляти про будь-які випадки вимагання грошей чи вчинення протиправних дій від імені працівників податкової служби відповідний підрозділ Національної поліції за номером телефону 102 або телефонувати до антикорупційного сервісу ДПС України «Пульс» за номером телефону (0800)501-007, напрямок «4».

Нещодавно податківці вже повідомляли про те, за такою ж схемою аферисти намагалися заволодіти грішми тернопільських підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області