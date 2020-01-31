Інформація про податковий борг — на вебпорталі ДПС

Відповідно до пункту 35.4 статті 35 Податкового кодексу України щомісячно на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднюється, зокрема, інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, із зазначенням керівників таких суб’єктів господарювання та сум податкового боргу в розрізі платежів та територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг та Порядок формування і оприлюднення інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року за номером 67.

Щомісячно на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг. Із нею можна ознайомитися за посиланням: Головна/Відкриті дані/Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Окрім того, на офіційному вебпорталі ДПС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній сторінці вебпорталу (https://tax.gov.ua/businesspartner).

Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема, щодо сумлінності в сплаті податків достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного використання та повідомить про результати пошуку із зазначенням інформації щодо відсутності або наявності боргу в платника податків.

У полі «Податковий номер» вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб — платників податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та/або номером паспорта).

У полі «Найменування/прізвище, ім’я, по батькові платника податків» зазначається повністю точна назва платника податків.

Оновлення інформації на вебпорталі ДПС щодо стану розрахунків платника податків із бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників у центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Варто зазначити, що меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету надає платнику податків із використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого в будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема:

— орган ДПС;

— назва податку (платежу);

— платіж (код);

— бюджетний рахунок та по кожному виду податку (платежу) на поточну дату;

— нараховано/зменшено;

— сплачено до бюджету;

— повернуто з бюджету;

— пеня;

— недоїмка;

— переплата;

— залишок несплаченої пені.

Обравши один із податків (платежів), платник подвійним натисненням кнопки миші отримує доступ до деталізованої інформації з інтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу) в розрізі проведених операцій.

Також платник податків має право надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків із бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за формою «F/J1300203» через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області