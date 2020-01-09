Коли доходи від продажу інвестиційних активів не оподатковуються

Платник податку обов’язково декларує результати всіх операцій із купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами. За винятком випадків, зазначених у підпункті 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ІV Податкового кодексу України.

Згідно із згаданим підпунктом 170.2.8 не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума його доходу не перевищує суму, визначену в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169(у 2018 році — 2470 гривень, у 2019-му — 2690 гривень, у 2020-му — 2940 гривень);

б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктом 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 — сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації).

У випадках, зазначених у підпунктах «а» і «б» підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області