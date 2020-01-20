Можна скористатися зразком заяви

Статтею 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» установлено виключний перелік документів, на підставі яких видається, зокрема, ліцензія на право зберігання пального. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 18 грудня 2019 року за номером 391 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» серед іншого внесено зміни і до згаданого Закону, якими встановлено, що суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії документів, передбачених статтею 15, не подають. Такі суб’єкти господарювання у заяві про використання пального для потреб власного споживання чи переробки зазначають загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального. Згадані зміни набули чинності з 29 грудня 2019 року.

Більш детально про зарахування плати за ліцензії до місцевих бюджетів йдеться в листі ДПС України від 15 січня 2020 року за номером 648/7/99-00-04-01-01-07. Із першого січня 2020 року плата за ліцензії, зокрема, на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального зараховується до місцевих бюджетів за місцем здійснення діяльності.

Зразок же заяви для отримання ліцензії на право зберігання пального має виключно рекомендаційний характер із метою уникнення складнощів у суб’єктів господарювання при її складанні.

Зразок заяви за посиланням: https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404515.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області