Надходження суттєво зросли

Упродовж минулого року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 377,6 мільйона гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на 19,1 відсотка. Відтак бюджети додатково отримали 60,5 мільйона гривень.

Понад 78 відсотків сплати — внесок юридичних осіб. Вони перерахували торік майже 295,1 мільйона гривень плати за землю, що на 56,8 мільйона більше, ніж очікувалося. Порівняно ж із надходженнями 2018 року сплата зросла на 59,4 мільйона гривень.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 82,5 мільйона гривень плати за землю. Порівняно з 2018 роком приріст склав 7,6 мільйона.

Суттєве зростання сплати земельних платежів, на думку виконувача обов’язків начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького, — це результат продуктивної та тісної співпраці керівників територіальних громад із податковою службою краю. Зі свого боку податківці проводять тривалу роз’яснювальну роботу, а місцеве керівництво застосовує норми на практиці, переглядаючи минулий досвід, проводячи інвентаризацію земельних ділянок, розширюючи коло платників, доцільність надання пільг тощо.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області