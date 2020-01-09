Нехай здійсняться мрії!

Попри відсутність напередодні Різдва Христового в наших краях снігу місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області таки зміг провести «Зимові олімпійські дні Тернопільщини», приурочені третім зимовим Юнацьким Олімпійським іграм, які вчора розпочалися в швейцарській Лозанні. Допомогли громадським активістам олімпійського руху досвідчені наставники Ігор Починок із Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, Михайло Кручовий із ДЮСШ Тернопільського району та Ілля Камоцький, ветерани, які раніше займалися лижними перегонами на спортивній базі в Острові Тернопільського району, чи біатлоном у Підгородньому.

А допомога і справді була необхідною. Скажімо, хоча би снігу привезти на поле поблизу м’ясокомбінату, де ще вдалося підготувати придатний для змагань із лижних перегонів відрізок. І навіть дощ, який, здавалося, остаточно сплутав пори року, не став ентузіастам на заваді. І юні лижники з біатлоністами з двох згаданих навчальних спортивних закладів віддячили організаторам напруженою боротьбою на лижні.

Переможцями в своїх вікових групах стали Роман Костюк і Алла Гаяц, Євген Капуш і Діана Дуда, Назар Тисельський і Софія Яськів, Максим Підручний і Ольга Процик, Дмитро Підручний і Анастасія Змарко.

На церемонії урочистого нагородження майбутніх олімпійців привітав перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко. А ще один ветеран олімпійського руху Павло Клочко побажав дітям, аби їхні мрії досягти вершин у спорті стали реальністю. Нічого в цьому фантастичного немає. Адже троє наших провідних біатлоністів — голова місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, чемпіон світу Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина захищають честь саме Тернопільського району.

Переможці і призери змагань нагороджені грамотами і пам’ятними подарунками від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

На фото: після завершення церемонії нагородження; окремий приз наймолодшій учасниці стартів Анастасії Доценко вручив Віталій ІГНАТЕНКО.

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