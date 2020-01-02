Нова форма декларації про майновий стан та доходи

Із першого січня 2020 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкову декларацію про майновий стан і доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року №859» із першого січня 2020 року запроваджується та вводиться в дію нова форма податкової декларації, якою передбачені деякі зміни.

Новою формою податкової декларації передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Окрім того, в новій формі податкової декларації для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку в розділі категорія платника. Здійснено це в зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації — по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Окрім того, введено окремий рядок 10.2 для відображення доходів за цивільно-правовими договорами, отриманих від фізичних осіб — платників єдиного податку четвертої групи.

У рядку 17 декларації відображаються суми податку з доходів, отриманих від фізичної особи — орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи — орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому бере участь у розрахунку податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації). Варто також зауважити, що військовий збір за зазначеними операціями сплачують у повному обсязі за податковою адресою платника податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області