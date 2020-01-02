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Нова форма декларації про майновий стан та доходи

02.01.202002.01.2020Автор Богдан Дікальчук
Нова форма декларації про майновий стан та доходи

Із першого січня 2020 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкову декларацію про майновий стан і доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року №859» із першого січня 2020 року запроваджується та вводиться в дію нова форма податкової декларації, якою передбачені деякі зміни.

Новою формою податкової декларації передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Окрім того, в новій формі податкової декларації для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку в розділі категорія платника. Здійснено це в зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації — по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Окрім того, введено окремий рядок 10.2 для відображення доходів за цивільно-правовими договорами, отриманих від фізичних осіб — платників єдиного податку четвертої групи.

У рядку 17 декларації відображаються суми податку з доходів, отриманих від фізичної особи — орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи — орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому бере участь у розрахунку податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації). Варто також зауважити, що військовий збір за зазначеними операціями сплачують у повному обсязі за податковою адресою платника податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області