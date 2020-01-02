«Нива» потребує допомоги

Напередодні Нового року футбольний клуб «Нива» (Тернопіль) звернувся з листом до власних прихильників, владних і бізнесових структур, усіх, кому не байдужа гра мільйонів. Подаємо його без скорочень, лише з необхідними стилістично-орфографічними правками:

«Зіграні два кола футбольного сезону 2019—2020 років у другій лізі вітчизняного чемпіонату підтвердили наміри нашої команди поборотися за першість у групі А та підвищитися в класі. Із завданням на літньо-осінній період команда впоралася, і, як наслідок, «Нива» одноосібно посідає перше місце.

Такий результат, насамперед, заслуга злагодженої роботи всього колективу — футболістів, тренерського штабу, персоналу, керівництва клубу. А також усіх уболівальників, які вірили в команду та підтримували її впродовж другого півріччя 2019 року. Але попереду нас очікує не менш важлива місія — провести вдалу підготовку до завершального третього кола.

Природно, що успішний виступ команди тягне за собою збільшення фінансових витрат. І напередодні нового року ми стоїмо на порозі формування річного бюджету клубу, який повинен включати в себе і потенційні витрати для участі в турнірі команд першої ліги.

Ні для кого не секрет, що увесь тягар фінансування «Ниви» лежить на плечах лише однієї структури. Жодної сторонньої допомоги ні від влади, ні від інших приватних компаній футбольний клуб не отримує.

Ми бачимо яскраві приклади плідної співпраці бізнесу та влади в інших командах другої і першої ліг. Зокрема, за наявною в нас інформацією, місцеві бюджети виділяють «Металургові» 21 мільйон гривень, «Прикарпаттю» — двадцять, «Поділлю» — чотири, «Нікополю» — сім, «Кристалові» — шість, «Калушу» — три мільйони гривень.

Ми готові розглянути будь-які варіанти співпраці та спільного фінансування клубу. Аж до переформатування форми власності в акціонерне товариство, що дозволить потенційним інвесторам стати безпосередніми акціонерами клубу.

У разі, якщо нам не вдасться знайти підтримки у владних чи інших структур, клуб цілком серйозно ризикує не брати надалі участь у всеукраїнських змаганнях і втратити професіональний статус.

Просимо вболівальників та журналістів допомогти нам розповсюдити це звернення і спільними зусиллями зберегти тернопільську «Ниву», яка має більш ніж 40-річну історію!»

Ілюстрація із сайту ФК «Нива»