Оперативно отримуйте відповіді на електронну адресу

Інформація від головного управління ДПС у Тернопільській області. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) — інформаційний сервіс, який надає можливість платникам податків мінімізувати витрати часу на отримання інформації.

А також самостійно ознайомитися з:

— відповідями на запитання щодо оподаткування, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, з якими платники податків звертаються до контакт-центру ДПС;

— нормативно-правовими документами та останніми змінами в законодавстві;

— діючими ставками податків та зборів, податковим календарем;

— актуальними питаннями щодо отримання електронних довірчих послуг тощо.

ЗІР постійно вдосконалюється, орієнтуючись на інформаційні потреби платників податків. Податківці запрошують платників податків відвідати ЗІР або його мобільні додатки і скористатися новою функцією — «Зворотній зв’язок».

За допомогою форми «Зворотній зв’язок» ЗІР платники податків мають можливість оперативно отримати на електронні адреси від контакт-центру ДПС відповіді на запитання, що належать до компетенції ДПС.

Скористатися ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС (вкладка «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс») або безпосередньо в Інтернет мережі за адресою: zir.tax.gov.ua.

Мобільні додатки можна безкоштовно завантажити на власні мобільні пристрої, скориставшись інтернет-магазинами App Store та Google Play.

Із детальною інформацією про використання ЗІР та його мобільних додатків можна ознайомитися в розділі «Інструкція».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області