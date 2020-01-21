Перший «Кубок Галичини»

Протягом трьох днів наприкінці минулого тижня в спортивному комплексі Тернопільського національного економічного університету тривали волейбольні баталії чоловічих команд майстрів. З ініціативи новообраної нещодавно Федерації волейболу Тернопільської області, до правління якого входить і головний тренер вищолігового тернопільського «ДСО-ТНЕУ» Юрій Кравцов, визначилися переможці і призери першого «Кубка Галичини» — турніру, який громадська спортивна організація планує зробити традиційним.

На дебютний турнір у гості до тернопільських майстрів гри над сіткою завітали їхні конкуренти з вищої ліги — львівська «Булава» і «Хотинські козаки» з Чернівецької області, а також «Епіцентр-Подоляни» з Городка на Хмельниччині, який упевнено лідирує в своїй групі першої ліги чоловічого вітчизняного чемпіонату.

Напружені баталії двох перших змагальних днів перетворили завершальний недільний матч між господарями майданчика та «Епіцентром», попри те, що змагання проводилися за коловою системою, на фінальний поєдинок. Адже саме ці команди здобули по дві перемоги.

Тож можете уявити принциповий характер вирішальної зустрічі за перехідний кубок і головний грошовий приз — десять тисяч гривень. Причому вести мову про перевагу вищих за рангом у класі апріорі не доводилося. Адже в складі команди із сусідньої області суціль досвідчені гравці з досвідом виступів у вітчизняній суперлізі. Саме вони захопили ініціативу, завершивши на свою користь два стартові сети — 25:22, 31:29.

Рахунок останнього з них, до речі, засвідчив, що і підопічні Юрія Кравцова, палко підтримувані власними прихильниками (за гостей переживала хіба дружина одного з гравців), не мають наміру поступатися. Реванш у двох наступних сетах виявився навіть переконливішим — 25:19, 25:20.

За таких обставин п’ятий сет прогнозовано перетворився на боротьбу нервів. Міцнішими вони виявилися у волейболістів «Епіцентру», які не залишили шансів господарям майданчика в його кінцівці — 15:10. Утім відчаю на обличчях наших земляків теж не побачив. Принципові баталії з давніми друзями-суперниками, без сумніву, допомогли їм краще підготуватися до четвертого туру чемпіонату України серед команд вищої ліги. Вже 1—2 лютого «ДСО-ТНЕУ» і «Булава» на цьому ж майданчику прийматимуть МХП «Вінниця» та юнацьку збірну України.

А нагороди учасникам першого «Кубка Галичини» вручили президент Федерації волейболу Тернопільської області, начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол і начальник управління поліції охорони в області Роман Лихота. Окрім перехідного кубка, кубками і грамотами нагороджені всі чотири команди. Тернопільський «ДСО-ТНЕУ» відзначений за друге місце премією шість тисяч гривень, львівська «Булава» за третє — чотири тисячі. Відзначені також кращі в своїх номінаціях волейболісти. Серед них і наші земляки Назар Мамчур, Максим Руденко, Андрій Куницький, Тарас Олексюк, а також Юрій Паласюк, який нині виступає за «Епіцентр».

Організатори щиро вдячні за любов до волейболу і дієву підтримку в проведенні турніру будівельній компанії «Креаторбуд», УСК «УОСК», Тернопільському національному економічному університету, готелям «Авалон» і «Алігатор».

На фото: фрагменти вирішальної зустрічі; під час нагородження; дружна волейбольна родина після завершення першого «Кубка Галичини».

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