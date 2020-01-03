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Податкова знижка за навчання

03.01.202003.01.2020Автор Богдан Дікальчук
Податкова знижка за навчання

Відповідно до підпункту 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 його статті 164, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти регулює Закон України від 5 вересня 2017 року за номером 2145-VІІІ «Про освіту» та спеціальні закони України:

— від 22 червня 2000 року за номером 1841-III «Про позашкільну освіту» із змінами та доповненнями;

— від 11 липня 2001 року за номером 2628-III «Про дошкільну освіту»;

— від 13 травня 1999 року за номером 651-XIV «Про загальну середню освіту» із змінами та доповненнями;

— від 10 лютого 1998 року за номером 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» із змінами та доповненнями;

— від 1 липня 2014 року за номером № 1556-VІІ «Про вищу освіту» із змінами та доповненнями.

Спеціальними законами визначено структуру та типи закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Відповідно ж до статті 22 згаданого першим Закону юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом діяльності є освітня діяльність.

Права та обов’язки закладу освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також фізична особа — підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність.

Разом з тим, відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 та пункту 6 частини першої статті 7 Закону України від 2 березня 2015 року за номером 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензія — право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зокрема, освітньої діяльності, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти

Тобто з метою отримання податкової знижки за навчання, до вітчизняних відносяться заклади дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, основним видом діяльності яких є освітня діяльність. Типи закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначено спеціальними законами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області