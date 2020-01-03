Понад 7,2 мільярда гривень до зведеного бюджету

Торік платники податків Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України сім мільярдів 270,5 мільйона гривень податків і зборів. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

Фактичні надходження перевищили очікувані на 2,7 відсотка. Отож до бюджету додатково надійшов 191 мільйон гривень. Порівняно з січнем-груднем 2018 року сплата зросла на 895,8 мільйона гривень або на 14,1 відсотка.

— До державної скарбниці спрямовано три мільярди 11,8 мільйона гривень, — деталізував Валерій Лісницький. — Приріст надходжень до 2018 року склав 244,1 мільйона гривень або 8,8 відсотка. Натомість до місцевих бюджетів у січні-грудні 2019 року надійшло чотири мільярди 334,5 мільйона гривень платежів, що на 5,5 відсотка більше, ніж очікувалося. Скарбниці територіальних громад додатково отримали 226,7 мільйона. А порівняно з аналогічним позаторішнім періодом приріст надходжень склав 698 мільйона гривень чи 19,2 відсотка.

Такого результату вдалося досягти завдяки популяризації доброчесної сплати податків, розуміння платниками необхідності наповнення бюджетів усіх рівнів, а також створення комфортних умов для виконання конституційного обов’язку кожним громадянином через розвиток електронних сервісів служби.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області