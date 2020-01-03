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Понад 7,2 мільярда гривень до зведеного бюджету

03.01.202003.01.2020Автор Богдан Дікальчук
Понад 7,2 мільярда гривень до зведеного бюджету

Торік платники податків Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України сім мільярдів 270,5 мільйона гривень податків і зборів. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

Фактичні надходження перевищили очікувані на 2,7 відсотка. Отож до бюджету додатково надійшов 191 мільйон гривень. Порівняно з січнем-груднем 2018 року сплата зросла на 895,8 мільйона гривень або на 14,1 відсотка.

— До державної скарбниці спрямовано три мільярди 11,8 мільйона гривень, — деталізував Валерій Лісницький. — Приріст надходжень до 2018 року склав 244,1 мільйона гривень або 8,8 відсотка. Натомість до місцевих бюджетів у січні-грудні 2019 року надійшло чотири мільярди 334,5 мільйона гривень платежів, що на 5,5 відсотка більше, ніж очікувалося. Скарбниці територіальних громад додатково отримали 226,7 мільйона. А порівняно з аналогічним позаторішнім періодом приріст надходжень склав 698 мільйона гривень чи 19,2 відсотка.

Такого результату вдалося досягти завдяки популяризації доброчесної сплати податків, розуміння платниками необхідності наповнення бюджетів усіх рівнів, а також створення комфортних умов для виконання конституційного обов’язку кожним громадянином через розвиток електронних сервісів служби.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області