Правильно заповнюйте реквізити

Реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення на сплату державного мита заповнюється з урахуванням вимог, визначених Порядком заповнення документів на переказ при сплаті (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з нормами пункту 1 згаданого порядку реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

— поле №1 — друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

— поле №2 — друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» — сплата суми державного мита);

— поле №3 — друкується розділовий знак «;» та код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше восьми), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має десять цифр) чи серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

— поле №4 — друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі.

— поле №5 — друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

— поле №6 — друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

— поле №7 — друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.

Відповідно до пункту 13 додатка 9 «Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів» до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером 22 у реквізиті «Отримувач» під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області