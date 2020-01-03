Протидіють нелегальному обігу та торгівлі нафтопродуктами

Відповідно до доручення керівництва держави працівники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області та фахівці ГУ ДПС у Тернопільській області у взаємодії з іншими правоохоронними та контролюючими органами здійснюють заходи щодо виявлення та припинення фактів реалізації неякісного та контрафактного пального. Скажімо, днями відбулася нарада в Тернопільській облдержадміністрації, в якій взяли участь виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький, начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС в області Роман Савка та виконувач обов’язків начальника оперативного управління ДФС в області Олег Дурняк.

Варто зауважити, зазначалося під час неї, що впродовж 2019 року податкові міліціонери краю викрили численні факти порушення податкового законодавства у цій сфері. Доречно також наголосити, що здебільшого реалізація пального здійснювалася за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, що засвідчували б походження пального, виробника та підтверджували якість. При цьому дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання та реалізації пального теж були відсутніми.

Із незаконного обігу було вилучено близько 230 тонн пально-мастильних матеріалів на суму 7,4 мільйона гривень. Окрім того, податкові міліціонери склали десять протоколів про адміністративні правопорушення.

У час новорічних свят ця робота продовжувалася. І є результати. Впродовж вихідних працівники податкової міліції виявили два факти здійснення незаконної торгівлі пально-мастильними матеріалами. Відтак із незаконного обігу вилучено майже 6 тонн пального на суму 175 тисяч гривень.

Податківці закликають усіх небайдужих, яким відомо про функціонування нелегальних АЗС, інформувати про вказані факти податкову міліцію (цілодобові телефони — 43-46-45, 43-04-16).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області