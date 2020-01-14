Відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4, сума допомоги по вагітності та пологах відображається податковим агентом у податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «128» як соціальна виплата з відповідного бюджету.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області