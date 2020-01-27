У ногу з часом

Торік на Тернопільщині суб’єкти господарювання використовували в своїй діяльності 4158 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Причому 495 юридичних осіб провадять діяльність, застосовуючи 1597 одиниць касової техніки. Щодо ж до приватних підприємців, то 2067 із них використовують 2561 реєстратор розрахункових операцій. Цікаво також, що торік у грудні зареєстрували 64, анулювали ж 91 РРО.

ДПС України розробила безкоштовне програмне рішення для суб’єктів господарювання, які в своїй діяльності виявлять бажання використовувати програмні РРО. Програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон, перетворивши його таким чином у касовий апарат.

Програмне забезпечення «Програмний РРО» вже з січня цього року платники податків можуть протестувати. Для цього необхідно подати заявку на сайті Кабінету міністрів України за посиланням https://prrosto.kmu.gov.ua/

Саме в тестовому режимі в платників є можливість спробувати, як працюють програмні РРО. В разі виявлення недоліків під час тестування платники можуть надати пропозиції для удосконалення програми.

Податкова служба опрацює пропозиції та зауваження бізнесу для того, щоб 19 квітня 2020 року платники податків отримали безкоштовне повноцінне програмне рішення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області