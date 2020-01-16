Відповідальність платників єдиного податку

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп не можуть використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються ними для власних потреб. Варто відзначити, що питання використання поточних рахунків фізичних осіб знаходиться в правовому полі Національного банку України.

Разом із тим Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає порядок адміністрування податків та зборів, що справляються в Україні, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Скажімо, першим абзацом пункту 44.1 статті 44 Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Водночас статтею 164 прим.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення (КУпАП) встановлено, що, зокрема, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат суб’єктами господарювання, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені першою частиною статті 164 прим.1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім того, платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області