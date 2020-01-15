Відповідальність у сотні тисяч гривень

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про відповідальність за виробництво, зберігання оптову і роздрібну торгівлю пальним без наявності ліцензії.

Відповідно до статті 17 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема:

— виробництва пального без наявності ліцензії — 1000000 гривень;

— оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії — 500000 гривень;

— роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250000 гривень;

— надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на зберігання пального, отриманої відповідно до другого абзацу частини сорок першої статті 15 згаданого Закону — 500000 гривень.

Статтею 18 Закону передбачено, що до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена статтею 17, при зберіганні пального до 31 березня 2020 року без наявності відповідної ліцензії.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області