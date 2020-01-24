Викрили забудовників, які ухилялися від сплати податків

Днями співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області викрили протиправну діяльність посадових осіб двох будівельних фірм. Суб’єкти господарювання, займаючись будівництвом та реалізацією квартир і нежитлових приміщень, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для того, аби приховати реальні доходи, отримані від реалізації нерухомості, бізнесмени в податковій та фінансовій звітності вказували лише частину отриманих від продажу коштів, яка перераховувалася покупцями на розрахункові рахунки забудовників. Решта оплати здійснювалася за готівку, в тому числі в іноземній валюті, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Під час обшуків, проведених на підставі ухвал суду, вилучено речі та документи, які мають значення речових доказів. Податкові міліціонери вилучили також готівкові кошти в іноземній та національній валюті, загальна сума яких становить 7,4 мільйона гривень в еквіваленті національної валюти згідно з курсом Національного банку України.

Триває досудове розслідування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області