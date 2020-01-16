Їм своє робить

Минулого вівторка в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка відбулася четверта звітно-виборна конференція Федерації легкої атлетики Тернопільської області, яка в цьому році відзначатиме п’ятнадцятилітній ювілей від дня створення. Попри важливий статус зібрання, делегати форуму громадської спортивної організації прихильників «королеви спорту» все ж не зрадили традиціям — розпочали з нагородження лауреатів минулого сезону.

І вперше в історії титули найкращого спортсмена року і… найкращого наставника дісталися одній людині — майстрові спорту Іванові Панасюку. Підопічні тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Шилівський та Ігор Висоцький, виборовши торік на чемпіонатах і кубках України десять медалей у штовханні ядра та метанні диска, звісно, мали на кого рівнятися. Адже їхній наставник, який продовжує удосконалювати майстерність в обласній ШВСМ, тричі сходив на п’єдестали пошани після офіційних всеукраїнських стартів із метання диска.

По разу перемігши в чемпіонаті і кубку та виборовши ще й «срібло» чемпіонату, найкращою серед жінок стала бігунка Оксана Долинчук (Більчак), яка розпочинала займатися в Зборівській ДЮСШ під керівництвом Володимира Небельського. Лаврами увінчані також молоді атлети віком до 23-х років Олександр Шилівський і стрибунка у висоту Христина Стефанишина, юніор та бігун Владислав Кравчук, представники юнацької вікової групи Ігор Висоцький і бігунка Тетяна Когут. Усі вони також торік відзначилися вагомими успіхами на всеукраїнській арені.

Що ж до лауреатів рейтингового конкурсу тренерів, то компанію Іванові Панасюку склали Ольга Стефанишина з Тернопільської ОДЮСШ, Євген Кармелюк із ДЮСШ Тернопільського району, найкращі серед наставників дитячо-юнацьких спортивних шкіл Галина Шмуляєва з Тернопільської ОДЮСШ, Микола Головацький із Бучацької ДЮСШ і колега першої по роботі Богдан Дуда. Нагородили також й інших наставників, чиї вихованці успішно виступили торік під час всеукраїнських змагань. Скажімо, заслуженого тренера України Михайла Васірука, Володимира Небельського, Олену Клименко, Володимира Дуду.

Нарешті не залишився без нагороди і президент федерації Валерій Єднак, якому начальник управління сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Микола Круть вручив почесну відзнаку мера Тернополя. А перший заступник голови місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко нагородив молодих легкоатлетів преміями.

Що ж до ділової частини звітно-виборної конференції, то не можна не відзначити, що прихильники «королеви», як і завжди, були відвертими один з одним. П’ятеро тернопільських атлетів і далі входять до складу збірної України, ще п’ятеро є кандидатами до національної команди. Вони, а також інші талановиті спортсмени торік на чемпіонатах і кубках України в різних вікових групах завоювали сорок медалей.

Чи можна було більше? Мабуть. Однак притчею во язицех і далі залишається слабка матеріальна база. Навіть на Тернопільському міському стадіоні умови для занять легкоатлетів не поліпшуються. Обіцяної реконструкції легкоатлетичного ядра головної спортивної арени краю владоможці так і не здійснили…

Утім впадати у відчай ніхто, без сумніву, не збирається. Тренерам й активістам, так би мовити, своє робити — продовжувати готувати талановитих спортсменів, здатних порадувати успіхами на престижних стартах.

Президентом Федерації легкої атлетики Тернопільської області знову обрано Валерія Єднака. До складу ж виконавчого комітету увійшли одинадцять осіб. Із розподілом обов’язків вони визначаться дещо пізніше.

На фото: майстер спорту Іван ПАНАСЮК отримав із рук Валерія ЄДНАКА відразу дві нагороди — найкращого спортсмена і тренера; під час нагородження.

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