Залишилися без ліцензій через продаж цигарок неповнолітнім

Упродовж 2019 року фахівці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДПС у Тернопільській області провели 279 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Порушників оштрафували на суму п’ять мільйонів 187 тисяч гривень.

Під час перевірок встановлено 285 порушень норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, виявлено 126 випадків торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, а також 25 аналогічних порушень щодо роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Зафіксовано 52 факти продажу цигарок поштучно і 29 — реалізації алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці. У 22-х випадках податківці зафіксували торгівлю алкоголем без ліцензій, а в шістьох — тютюновими виробами. Під час перевірок контролери виявили також торгівлю алкогольними та тютюновими виробами без марок акцизного податку, пальним — без ліцензії, продаж алкоголю з ознаками підробки, застосування касового апарату, не зазначеного в ліцензії тощо.

Торік на Тернопільщині анулювали 316 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Скасували також 260 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, з яких 18 — за порушення вимог законодавства щодо продажу тютюнових виробів особам, які не досягли вісімнадцяти років.

Загалом станом на початок 2020 року на території області є 4551 діюча ліцензія: 2481 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2070 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області