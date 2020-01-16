Заявка на поповнення обсягу пального

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про новини з ДПС України.

ДПС України розмістила на своєму вебпорталі інформацію щодо:

— терміну, порядку подання і заповнення суб’єктами господарювання, які до першого липня 2019 року не підпадали під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України, а з першого липня 2019 року зареєстровані платниками податку заявки на заповнення (коригування) залишку пального код форми J(F) 0210902 без сплати акцизного податку у відповідності до вимог пункту 29 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу;

— одночасного подання такими суб’єктами господарювання до контролюючого органу заяви на проведення документальної перевірки достовірності даних, зазначених у такій заявці;

— обсягів пального у поданих заявках на поповнення (коригування) залишку пального відповідно згаданого пункту 29 без сплати акцизного податку (з умовою оподаткування «5») враховується контролюючим органом у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 323 Податкового кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних за результатами документальної перевірки відповідності даних у поданій заявці на поповнення обсягу залишку пального фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства, факту постачання та відображення обсягів реалізації в системі електронного адміністрування пального до першого липня 2019 року протягом десяти календарних днів після такого підтвердження, яка призначається контролюючим органом в порядку, визначеному законодавством, не пізніше першого квітня 2020 року.

Про це більш детально йдеться в листі ДПС України від 15 січня 2020 року за номером 612/7/99-00-04-02-05-07 або на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/403993.html.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області