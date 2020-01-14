Змусили білих визначитися з пішаковою структурою

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні таки пристали на пропозицію, висловлену раніше Станіславом Суханицьким із Лубен на Полтавщині, Мироном Постоланом із Жукова Бережанського району та Ігорем Пастернаком із Тернополя. Гострим ходом 50… h6—h5 змушують білих визначитися з пішаковою структурою.

Згаданих шахістів цього разу одностайно підтримали Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Богдан Буковський з Козової, Володимир Люба із Житомира, Тимур Кая з турецького Стамбула, Ігор Чайка, Марко Кміть і Петро Хрущ із Тернополя, Іван Заїка з Новограда-Волинського, Олександр Кислий, Юрій Семків і Тетяна Борисяк із Теребовлі, Валентин Гулька з Чорткова, Ярослав Понятишин із Хмельницького.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ Крg7—h7 h4—h5, g6:h5 Фd4—e4+ Крh7—g7 Фe4—e5+ Kpg7—h7 Фe5—f5+ Крh7—g7 Фf5—e5+ Kpg7—h7 Фe5:h5, Tb1—b5 Фh5—e8, Крh7—g7 Фе8—d8, h6—h5 g4—g5 …?

Черга за 51-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 27 січня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

Відповідь на попереднє завдання:

Фg4+! Kpa5 2. Фg8 Фa1+ 3. Kpg2 Фb2+ 4. Kph3 Фc3+! 5. Kpg4 Фd4+ 6. Kph5 Фd1+ 7. Фg4 Фh1+ 8. Kpg6 Фc6+ 9. Kpg5 Фc1+ 10. Фf4 Фg1+ 11. Kph5 Фh1+ 12. Kpg6 Фc6+ 13. Фf6 Фe8 14. Фh6X.

На міжнародному дитячому фестивалі «Різдвяне Мукачеве» серед шахістів віком до 16 років, що завершився на Закарпатті позавчора, наш земляк із Чорткова, кандидат у майстри спорту Валентин Гулька провів оригінальну тематичну та багатоходову комбінацію в п’ятому турі, де білі, «викуривши» чорного короля зі своєї цитаделі, прогнали його через всю шахівницю до свого табору:

В. ГУЛЬКА — О. ЖУКОВСЬКИЙ

С:h7+!! Kp:h7 14. Kg5+ Kpg8 15. Фd3! Te8 16. Фh7+ Kpf8 17. Фh8+ Kpe7 18. Ф:g7 Tf8 19. Ke6!! Kp:e6 20. Kf4+ Kpf5 21. Фh7+! Kp:f4 22. g3+ Kpf3 23. Фf5+ Kpe2 24. Фg4+ Kpd3 25. Tac1 Фd2 26. Tfd1 – піймавши і короля і ферзя суперника.

Виникла позиція, яку можете побачити на третій діаграмі.

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел