Звіт про суми податкових пільг скасовано

Інформація від головного управління ДПС у Тернопільській області. З нового року скасовано звіт про суми податкових пільг, а ведення обліку податкових пільг із податку на додану вартість контролюючими органами здійснюватиметься на підставі податкової звітності.

У зв’язку з цим вносяться зміни до:

— форми податкової декларації з податку на додану вартість;

— уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань із податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

— розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, в тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;

— порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Зокрема, розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг, здійснюватиметься в додатку 6 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю».

Податкова звітність із податку на додану вартість, у тому числі додаток 6 до податкової декларації з податку на додану вартість, з урахуванням змін, унесених наказом 488, подається, починаючи із звітного (податкового) періоду за січень 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області