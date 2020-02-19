Аби собі дорожче не вийшло

Фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області спільно з колегами з управління Держпраці краю і далі протидіють порушенням трудового законодавства та використанню неофіційної найманої праці. Впродовж січня-лютого, скажімо, не втомлювалися проводити роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання та їхніх найманих працівників, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, харчування, надання побутових послуг населенню.

Під час коротких лекторіїв розповідали про переваги офіційного працевлаштування, наголошували на необхідності виплати заробітної плати вище законодавчо встановленого мінімуму. І зусилля марно не пропали.

Завдяки проведеним попереджувальним бесідам зросла кількість новостворених суб’єктів господарювання. Для прикладу, якщо впродовж січня в податкових органах краю взяли на облік 142 юридичні особи, то за два тижні лютого — 86 суб’єктів підприємницької діяльності. Стосовно ж приватних підприємців, то результат іще вищий. Коли в січні 437 жителів Тернопільщини зареєструвалися приватними підприємцями, то в лютому їхня кількість склала 503 особи.

Та ще й уже діючі суб’єкти господарювання почали активно декларувати використання найманої праці. В січні подали 3178 повідомлень про прийняття на роботу 4923-х найманих працівників. А з початку лютого повідомлення податковій службі адресували 1957 суб’єктів підприємництва, повідомивши про працевлаштування 2996-х працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області