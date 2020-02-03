Активно звітують електронкою

Торік суб’єкти підприємницької діяльності нашого краю активно подавали до органів податкової служби звітність в електронному вигляді. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Упродовж 2019 року загальна кількість поданих декларацій склала 555131 документ. Причому 80 відсотків із них (442419 звітів) надіслані засобами телекомунікаційного зв’язку. Найбільше електронкою прозвітували платники податків Тернополя і Тернопільського району. Від них до податкової надійшло відповідно 180249 та 41780 декларацій.

Активно надсилають податкову звітність засобами телекомунікаційного зв’язку і на Теребовлянщині (20461), Бучаччині (18765), Гусятинщині (17582), Збаражчині (17582). Переважна більшість суб’єктів підприємництва Борщівського та Підгаєцького районів теж звітують електронкою. Вони надіслали до податкової служби області 16265 та 15553 звіти.

Податковим кодексом передбачено три способи подання звітності до податкових органів: особисто або уповноваженою на це особою, надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області