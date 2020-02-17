Банківські реквізити для сплати податків

Пунктом 42 прим.1.2 ст. 42 прим.1 Податкового кодексу України передбачено, що електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених, зокрема, Кодексом та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на його виконання, в тому числі шляхом, зокрема, автоматизованого визначення обов’язкових для заповнення та подання форм податкової звітності та рахунків для сплати податків і зборів конкретного платника податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відкриття рахунків за надходженнями визначено розділом ІІ Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року за номером 758.

Згідно з третім і четвертим абзацами пункту 2.1 розділу ІІ згаданого порядку при внесенні змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також код та назва території, Державна казначейська служба України централізовано відкриває/закриває рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами. Інформація про відкриті/закриті рахунки доводиться до органів Казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету згідно із встановленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових органів. Іншим органам державної влади зазначена інформація надається за їх зверненням.

При зміні аналітичних параметрів рахунків за надходженнями Казначейство змінює реквізити таких рахунків.

Відповідно до пункту 4 Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року за номером 621, головні управління Державної податкової служби в областях, м. Києві та Офіс великих платників податків Державної податкової служби повідомляють реквізити рахунків за надходженнями платникам податків.

Окрім того, інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Казначейства в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та рубриці Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

Водночас платники податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету мають доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема бюджетний рахунок на поточну дату.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області