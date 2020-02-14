Без шансів для конкурентів

Поразка в стартовому матчі групового турніру традиційного Меморіалу Ернеста Юста, схоже, неабияк мобілізувала футболістів тернопільської «Ниви». І в решті товариських поєдинків, проведених після цього, підопічні Василя Малика шансів суперникам не залишають, незмінно перемагаючи тих із великим рахунком.

Причому після більш ніж упевненої звитяги над молодіжним складом «Львова» (5:1) апетит у наших земляків тільки розгорівся. Спочатку під їхню гарячу руку потрапили юнаки з львівського «Динамо», які поступилися «зелено-жовтим» у другому на меморіалі матчі з рідкісним нині навіть для хокею рахунком 1:9. Окрім двох гравців на перегляді, які забили перший і четвертий голи, влучними ударами відзначилися також Сергій Кисленко, Максим Проців, Руслан Дедух, Андрій Герт (з одинадцятиметрового), Вадим Хохлов, Максим Демчук і Андрій Різник.

Позавчора ж не встояв перед «Нивою» і куди серйозніший конкурент. У Хмельницькому наші земляки здолали місцеве «Поділля» — 3:0. Голи у ворота суперників по групі «А» другої ліги забили Сергій Кисленко, Мирон Бідний і Руслан Дедух.

У суботу, 15 лютого, в завершальному матчі групового турніру Меморіалу Ернеста Юста «Нива» екзаменуватиме юнацький склад «УФК-Карпати».

Фото із сайту ФК «Нива»