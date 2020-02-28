Безоплатно отриманий товар: нюанси заповнення розрахунку коригування до податкової накладної

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до пункту 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 за номером 1307, при здійсненні коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Подадткового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Отже, при частковому поверненні товару, який був безоплатно поставлений отримувачу, в розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, кожному рядку податкової накладної, що коригується, відповідає два рядки розрахунку коригування. У першому з них «обнуляється» рядок податкової накладної, кількість по якому змінюється (у графі 7 зі знаком «–» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується), у другому в графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка, в графі 7 — нове (змінене) значення кількості товару.

В усіх рядках розрахунку коригування:

— у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування — 102 (Зміна кількості);

— значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка податкової накладної, що коригується;

— графи 9, 10 та 14 не заповнюються;

— графи 8 та 13 заповнюються таким чином:

* якщо в податковій накладній у графах 7 та 10 було зазначено «0», то в розрахунку коригування до такої податкової накладної у графах 8 та 13 зазначається «0»;

* якщо в податковій накладній графи 7 та 10 не заповнено, то в розрахунку коригування до такої податкової накладної графи 8 та 13 не підлягають заповненню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області