Бізнесмени повертають борги державі

Хоча бізнес — справа ризикова, більшість намагається розпочинати новий рік без боргів. Утім так сталося, що 171 юридична особа на Тернопільщині все ж допустила заборгованість із податкових платежів.

Однак уже в січні вони виплатили три з половиною мільйони гривень податкового боргу. Причому 117 юридичних осіб повністю звільнилися від заборгованості, сплативши до скарбниць 1,7 мільйона гривень. Відтак до зведеного бюджету мобілізовано 1,7, до державного — 1,1 мільйона гривень.

Упродовж січня фахівці управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Тернопільській області з метою отримання дозволу для погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових чи безготівкових коштів підготували матеріали для подання заяв до суду по восьми юридичних особах. Адже сума їхнього податкового боргу склала 12,9 мільйона гривень. Окрім цього, підготували матеріали щодо стягнення через органи державної виконавчої служби активів тринадцяти платників податків — фізичних осіб на суму податкового боргу 1,7 мільйона.

Натомість за рахунок реалізації безхазяйного майна з початку року до зведеного бюджету надійшло 26,6 тисячі гривень. До державного бюджету спрямовано 11,4, до місцевих бюджетів — 15,2 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області