Четверту групу єдиного податку можете обрати самостійно

Відповідно до другого абзацу п’ятої частини статті 1 Закону України від 19 червня 2003 року за номером 973 «Про фермерське господарство» фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи — підприємця і має статус сімейного фермерського господарства за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа-підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 8 прим.1 згаданого Закону.

Державна реєстрація фізичних осіб — підприємців (ФОП) здійснюється відповідно до вимог Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, установленим главою 1 Податкового кодексу України (ПКУ), та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 ПКУ (пункт 291.3 статті 291).

Порядок обрання чи переходу на спрощену систему оподаткування або відмова від неї регулюється статтею 298 ПКУ, згідно з підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 якої для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву.

Підпунктом же 298.8.5 пункту 298.8 цієї статті зазначено, що зареєстровані в установленому порядку ФОП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.

ФОП, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену підпунктом 298.8.1 згаданого пункту 298.8 звітність протягом двадцяти календарних днів із дня подання заяви.

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578.

Тобто, ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо відповідає вимогам, установленим главою 1 Податкового кодексу. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку, встановленою для четвертої групи, така особа зобов’язана подати до контрольного органу за своєю податковою адресою заяву та протягом двадцяти календарних днів із дня її подання такої — декларацію.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області