Де та вулиця, де той дім?

Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» зазначено, що інформація щодо місцезнаходження юридичної особи вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) на підставі відомостей, які надаються юридичними особами державному реєстратору.

Контрольні органи використовують інформацію щодо місцезнаходження юридичної особи з ЄДР.

Згідно з пунктом 5 четвертої частини статті 9 згаданого Закону в ЄДР міститься інформація щодо місцезнаходження фізичної особи — підприємця (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем).

Статтею ж 3 Закону України від 11 грудня 2003 року за номером 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» із змінами і доповненнями встановлено, що місце проживання — житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини.

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації з місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців із дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання (перший абзац статті 6 останнього із згаданих Законів).

Реєстрація — внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких уносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування з подальшим унесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом міністрів України порядку (одинадцятий абзац статті 3 останнього Закону).

Документи, до яких вносяться відомості про місце проживання, — паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Документ, до якого вносяться відомості про місце перебування, — довідка про звернення за захистом в Україні (дев’ятий абзац статті 3 згаданого Закону).

Його статтею 6 прим.1, до речі передбачено, що бездомні та інші особи, які не мають постійного місця проживання, реєструються за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».

Подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання таких осіб у порядку і строки, встановлені Законом, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, в яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року за номером 2671-VIII «Про соціальні послуги».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області