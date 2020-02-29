Де знятися з обліку юридичним особам із Криму?

Згідно з пунктом 67.1 статті 67 Податкового кодексу України підставами для зняття з обліку в контрольних органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів є повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або закриття відокремленого підрозділу юридичної особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Процедури зняття з обліку в контрольних органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів визначені розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями, яким встановлено, що заходи по зняттю з обліку платників податків розпочинаються контрольними органами після отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи.

Відповідно ж до постанови Кабінету міністрів України від 19 червня 2019 року за номером 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» із змінами і доповненнями та пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1127 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів» із змінами і доповненнями:

— платники податків, які мають місцезнаходження на тимчасово окупованій території України (крім платників податків, які перебувають на обліку в контрольних органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, та відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України) обліковуються в Генічеській ДПІ Генічеського управління головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;

— платники податків, які мають місцезнаходження на тимчасово окупованій території України і є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контрольних органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, обліковуються в контрольних органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб.

Враховуючи сказане, для зняття з обліку в контрольних органах, після внесення до ЄДР запису про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи/внесення до ЄДР відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, платники податків, які мають місцезнаходження на тимчасового окупованій території звертаються до контрольного органу за основним місцем обліку (Генічеська ДПІ Генічеського управління головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі або до контрольного органу за основним місцем обліку юридичної особи (для відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України)).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області