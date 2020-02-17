Для кого застосування РРО невдовзі стане обов’язковим

Коли і для кого в цьому році застосування РРО стане обов’язковим. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із 19 квітня 2020 року для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку другої-четвертої груп застосування РРО буде обов’язковим:

— незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищує один мільйон гривень;

— для тих, хто здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— які здійснюють реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

Варто врахувати, що з жовтня 2020 року перелік суб’єктів господарювання, які мають використовувати РРО, розшириться. Додадуться:

— торгівля або надання послуг через Інтернет;

— торгівля ювелірними виробами;

— продаж уживаних товарів у магазинах (група 47.79 КВЕД);

— ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування (крім продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу);

— турагентства і туроператори;

— готелі та місця тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

— реалізація текстилю (крім реалізації за готівку на ринках);

— реалізація деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, який затвердить КМУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області