До місцевих скарбниць

У січні 2020 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 26 мільйонів 233,5 тисячі гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на 22,3 відсотка. Відтак бюджети додатково отримали 4,8 мільйона гривень. А порівняно з торішнім січнем надходження зросли на 5,4 мільйона або на 26,2 відсотка.

Майже 88 відсотків сплати — внесок юридичних осіб. Із початку року вони сплатили понад 23 мільйони грн плати за землю, що на 5,3 мільйона більше очікуваного. Порівняно ж із торішніми надходженнями сплата зросла на 5,5 мільйона гривень.

Натомість фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши три мільйони 204,7 тисячі гривень плати за землю.

Податківці нагадують, що, згідно з нормами Податкового кодексу України, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня та подають податкову декларацію на поточний рік до податкових органів за місцезнаходженням земельних ділянок не пізніше 20 лютого поточного року. Це звільняє від обов’язку подавати таку звітність щомісячно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області