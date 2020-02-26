Кешбек: що варто знати

Роз’яснення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Механізм кешбек запроваджується насамперед для боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками споживачам надаються чеки, які не є фіскальними, проте на вигляд схожі на них.

Кешбек запрацює не раніше першого жовтня 2020 року. Процедура повернення коштів кешбек полягає в наступному. Купуючи товар на суму, яка перевищує 850 гривень, перевіряєте чек на сайті. Якщо його там немає, подаєте скаргу в електронному кабінеті. Якщо чек не був фіскалізований, продавця штрафують, а ви повертаєте вартість покупки та залишаєте собі товар.

Покупець не зможе використовувати систему кешбек у нечесній конкурентній боротьбі.

Для подання скарги про недійсний фіскальний чек заявник має ідентифікувати себе через електронний кабінет.

Застосувати штраф лише за фактом надходження скарги буде неможливо. Податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення — встановити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа.

Податкова служба насамперед оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця стосовно покупця. Оскаржувати чек можна за умови загальної покупки на суму понад 850 гривень.

ДПС уже реагує на надіслані письмово заяви покупців щодо «нефіскальних» чеків. Однак часом складно ідентифікувати такого заявника та оцінити обґрунтованість його скарги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області