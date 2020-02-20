Кому належить спадщина за нульовою ставкою

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого або отриманого в подарунок майна в межах, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців, які отримали в спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення згідно з підпунктом «а» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Причому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати і сестри, баба та дід із боку матері та батька, внуки (підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Окрім того, згідно із згаданим підпунктом 174.2.1 за нульовою ставкою оподатковується:

— вартість власності, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

— грошові заощадження, поміщені в установи Ощадного банку та державного страхування СРСР протягом 1992—1994 років, погашення яких не відбулося.

Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо він отримував доходи, зокрема, у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 Кодексу.

Якщо ж фізичні особи — резиденти, отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи — резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, то вони сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою п’ять відсотків від вартості будь-якої спадщини (подарунку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області