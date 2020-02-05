Лауреат конкурсу «Людина року-2019» Василь ДЯКІВ

Для Василя Дякова — учителя основ здоров’я, історії, громадянської освіти Заліщицької державної гімназії — 2019 рік був вельми успішним. Він став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» (номінація «Основи здоров’я») та заслуженим вчителем України. А громадськість Тернопілля визнала його переможцем конкурсу «Людина року-2019» серед педагогів.

Він — учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних проєктів, експерт і співавтор посібників з питань громадянської та історичної освіти, впровадження інноваційних методик під час викладання історії та суспільних дисциплін, основ здоров’я. Перелік його відзнак та нагород вражає. І ось до них додається ще одна — визнання громадськості краю.

Фото Василя Бурми