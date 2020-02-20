Легальна зайнятість — захищене майбутнє працівника

Питання легальної зайнятості населення розглянули нещодавно на «круглому столі», організованому Тернопільським обласним центром зайнятості. Присутні проаналізували особливості стимулювання роботодавців до створення робочих місць, розглянули негативні наслідки неофіційного працевлаштування.

У засіданні взяв участь заступник начальника відділу аналізу та прогнозування надходжень, податків та зборів з фізичних осіб, єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області Андрій Руцький.

— Держава створює умови для заохочення роботодавців використовувати легальну працю, — зазначив фахівець податкової служби краю. — Скажімо, розмір єдиного внеску знижено до 22-х відсотків, а це зменшує витрати на діяльність суб’єктів господарювання. Переконаний, що малий та середній бізнес повинні теж зробити кроки назустріч та легалізувати незадекларовану працю.

Він також додав, що працівники теж повинні бути зацікавлені в офіційному працевлаштуванні. Адже особа, яка отримує зарплату в «конверті», офіційно вважається непрацюючою. Їй не зараховується страховий стаж, необхідний для одержання пенсії за віком. Також нелегальних працівників можуть звільнити будь-коли і без жодних компенсацій, у них не буде права на відпустку, оплату лікарняних і допомоги по безробіттю, на охорону праці та на соціальне страхування».

Тобто, підсумував податківець, суб’єкти підприємництва, які оформляють трудові відносини зі своїми працівниками належним чином та виплачують їм заробітну плату в розмірі вище законодавчо встановленого мінімуму, роблять свій внесок у розвиток економіки рідного краю. Адже сплачені із заробітної плати податки повертаються до місцевих скарбниць і спрямовуються на розвиток різних соціальних програм та проєктів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області