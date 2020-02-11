Ліквідована підпільна мережа з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Працівники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області припинили протиправну діяльність підпільної мережі з виготовлення та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Порушники провадили діяльність на території обласного центру і кількох районів краю.

Обшуки проведені в двох підпільних цехах, місцях виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікату, а також у транспортних засобах, якими здійснювалося транспортування нелегального алкоголю.

Вилучено спирт, фальсифіковані алкогольні напої, значна частина яких була розлита в так звані бег-інбокси, що заборонено законом. Орім цього, податкові міліціонери конфіскували обладнання для змішування, очищення та перекачування спиртосуміші, її розливу в тару, чимало порожньої тари, а також тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого взірця.

Загалом вартість вилучених із незаконного обігу підакцизних товарів перевищила два мільйони гривень.

Триває досудове розслідування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області